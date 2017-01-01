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Долгополов проиграл Раму на старте турнира в Эквадоре

Долгополов проиграл Раму на старте турнира в Эквадоре

В ночь на 8 февраля в Кито (Эквадор) на турнире категории ATP250 в одиночном разряде проходили матчи первого круга. 

67-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов, посеянный под пятым номером, не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в трех сетах 32-летнему Радживу Раму из США, занимающему в мировом рейтинге 137-е место. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу американца со счетом 3:6, 7:6(4), 6:3.

За время, проведенное на корте? Долгополов сделал три брейка и упустил четыре свjих подачи. Александ десять раз подал навылет и допустил семь двойных ошbбок против 13 эйсов и шести двойных у Рама. Ранее теннисисты не встречались.

Соперником Рама во втором круге будет аргентинец Николас Киккер, который обыграл своего соотечественника Гидо Андреосси (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:4.

Теннис. ATP250. Кито (Эквадор). Грунт. Призовой фонд $482 060.Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Раджив Рам (США) - Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина, 5) — 3:6, 7:6(4), 6:3
Николас Киккер (Аргентина) — Гидо Андреосси (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:4

 
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