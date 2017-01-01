Долгополов проиграл Раму на старте турнира в Эквадоре

Теннис. ATP250. Кито (Эквадор). Грунт. Призовой фонд $482 060.Одиночный разряд. 28 участников

Николас Киккер (Аргентина) — Гидо Андреосси (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:4





В ночь на 8 февраля в Кито (Эквадор) на турнире категории ATP250 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.67-я ракетка мира, 28-летний украинец, посеянный под пятым номером, не смог преодолеть барьер первого круга, проиграв в трех сетах 32-летнемуиз США, занимающему в мировом рейтинге 137-е место. Поединок продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу американца со счетом 3:6, 7:6(4), 6:3.За время, проведенное на корте? Долгополов сделал три брейка и упустил четыре свjих подачи. Александ десять раз подал навылет и допустил семь двойных ошbбок против 13 эйсов и шести двойных у Рама. Ранее теннисисты не встречались.Соперником Рама во втором круге будет аргентинец Николас Киккер, который обыграл своего соотечественника Гидо Андреосси (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:4.Раджив Рам (США) - Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина, 5) — 3:6, 7:6(4), 6:3