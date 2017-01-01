Стаховский проиграл Кавчичу на старте челленджера в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP Hungarian Challenger Open с призовым фондом € 64.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.108-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под первым номером, потерпел поражение от 170-го номера рейтинга ATP, 29-летнего словенца. Поединок длился 2 часа 21 минуту и завершился в пользу словенца со счетом 3:6, 6:3, 6:4.За время, проведенное на корте, Стаховский выиграл два гейма на приеме и проиграл три на своей подаче. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Сергей выполнил шесть эйсов, а Блаж – три. Ранее теннисисты не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Кавчич поспорит с победителем матча Янник Маден (Германия) – Янник Ханфманн (Германия, Q).