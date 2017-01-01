Канадский теннисист оштрафован на $ 7000 за удар мячом в судью

Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за попадание мячом в лицо судье на вышке в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании, сообщается на сайте ITF.«Спортсмен оштрафован на семь тысяч долларов за неподобающее поведение. При этом он попал мячом в лицо судье неумышленно и лично извинился перед пострадавшим. Никаких дальнейших санкций к Шаповалову применено не будет», — гласит заявление ITF.Шаповалов родился в Тель-Авиве и переехал с семьей в Канаду в девятимесячном возрасте. В 2016 году он стал победителем юношеского Уимблдона.