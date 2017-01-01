Канадский теннисист оштрафован на $ 7000 за удар мячом в судью

Международная федерация тенниса (ITF) оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за попадание мячом в лицо судье на вышке в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании, сообщается на сайте ITF.
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