Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

После инцидента рефери был доставлен в больницу, у него был диагностирован сильный отек левого глаза. Шаповалов официально принес извинения за этот инцидент.

Канадский теннисист Денис Шаповалов дисквалифицирован на матче 1/8 Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда из-за случайного попадания мячом судье в глаз.В ходе матча Шаповалов проиграл обидное очко на своей подаче при счете 1:1. Разозлившись, он сильно ударил мяч в сторону трибун и случайно попал в лицо судье на вышке. Канадцу присудили техническое поражение.