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Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Канадский теннисист Денис Шаповалов дисквалифицирован на матче 1/8 Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда из-за случайного попадания мячом судье в глаз.
В ходе матча Шаповалов проиграл обидное очко на своей подаче при счете 1:1. Разозлившись, он сильно ударил мяч в сторону трибун и случайно попал в лицо судье на вышке. Канадцу присудили техническое поражение.

После инцидента рефери был доставлен в больницу, у него был диагностирован сильный отек левого глаза. Шаповалов официально принес извинения за этот инцидент.
По материалам: Р-Спорт
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