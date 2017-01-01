Молчанов не прошел в основную сетку на турнире в Сан-Франциско

В Сан-Франциско (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 100.00 проходит квалификация.29-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 670-е место, проиграл во втором круге квалификации 463-му номеру мирового рейтинга, 22-летнему американцу Кристиану Харрисону (8) со счетом 5:7, 5:7.Поединок длился 1 час 54 минуты. Молчанов сделал три брейка и упустил пять своих подач. На счету Дениса пять эйсов и две двойных ошибки, а Харрисон три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Отметим, что в парном разряде Молчанов (108-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (158) из США посеяны под третьим номером и будут стартовать в матче против Дариана Кинга (265) из Барбадоса и бельгийца Киммера Коппьянса (444).