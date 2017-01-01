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Свитолина: Каждый матч это возможность поднять свою игру на определенный уровень

Свитолина: Каждый матч это возможность поднять свою игру на определенный уровень

Став чемпионкой турнира в Тайбэе (Тайвань), первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала пятый титул WTA, установив новый национальный рекорд для женского тенниса.
Напомним, в финале турнира украинка победила китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2.

На послематчевой пресс-конференции Свитолина рассказала о том, как настраивалась на решающий матч.

Элина Свитолина: «Еще с утра я решила, что выложусь в этом матче на все 100, и даже на 150 процентов, если такое понятие вообще существует. Это финал, поэтому ты должен быть в своей лучшей форме.
Конечно, соперница также выходит на корт сверх уверенной, потому что она тоже играет в финале и заслуживает победу, как и ты. Именно поэтому я пыталась отдать всю себя и быть сконцентрированной в каждом розыгрыше.

Сегодня я отлично играла, при этом всё было хорошо с моим физическим и психологическим состоянием. Я приехала в Тайбэй, чтобы попытаться улучшить свою игру, посмотреть, на что я способна. Эта неделя сложилась очень положительно.

Пэн всегда действовала агрессивно на задней линии. Тогда, когда я с ней играла, я была в гораздо худшей физической форме, поэтому ей удалось показать лучший теннис. С тех пор я сильно изменилась, я улучшила свою подачу, игру на приёме и задней линии.

Сейчас я занимаю тринадцатую строчку в мировом рейтинге, а от игроков с высоким рейтингом ожидают, что в сложных ситуациях они способны повышать свой уровень. Иногда это не работает, но когда вы не оставляете попыток это сделать, в итоге у вас всё получится. Я была положительно настроена и старалась отдать всю себя. Это конец турнира, мы обе устали, но нервы никуда не ушли. Финал показал, кто справился с ними лучше, поэтому, думаю, я могу вынести много положительного из этой недели. Это была отличная поезда в Тайбэй.

Моя главная цель это по-прежнему хорошо выступать на турнирах «Большого Шлема». В первую очередь мы стараемся готовиться к ним, но и каждый турнир WTA не менее важен. Для меня каждый матч это возможность поднять свою игру на определённый уровень. Если вы хотите быть высоко в рейтинге, вам нужно показывать хороший теннис, а стабильность один из важных аспектов, чтобы находиться в топе».
По материалам: Большой теннис Украины
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