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Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский улучшили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский улучшили свои позиции Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 6 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста и оба укрепили свои позиции, поднявшись на два пункта каждый. Теперь Александр Долгополов занимает 67-е место, а Илья Марченко 91-е.

Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский поднялся на три позиции и расположился на 108-м месте.

В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидирует британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1715 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает швейцарец Роджер Федерер.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 06.02 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4).  Милош Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4830
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3445
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260

67 (69). Александр Долгополов (Украина) – 715
91 (93). Илья Марченко (Украина) – 624
108 (111). Сергей Стаховский (Украина) –  555

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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