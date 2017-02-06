Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потеряла

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и три из них остались на прежних позициях - Элина Свитолина – 13-я, Леся Цуренко - 54-я, Катерина Козлова – 99-я. Катерина Бондаренко потеряла один пункт и теперь занимает 82-е место.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков. Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 06.02.2017г.:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070

6. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

…

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3050

54 (54). Леся Цуренко (Украина) – 1095

82 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 770

99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 650



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 6 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и три из них остались на прежних позициях - Элина Свитолина – 13-я, Леся Цуренко - 54-я, Катерина Козлова – 99-я. Катерина Бондаренко потеряла один пункт и теперь занимает 82-е место.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков. Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 71153 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 52704 (4). Симона Халеп (Румыния) – 51725 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 50706. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 49157 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 47208 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 39159 (9). Мэдисон Кис (США) – 389710 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 370513 (13). Элина Свитолина (Украина) – 305054 (54). Леся Цуренко (Украина) – 109582 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 77099 (99). Катерина Козлова (Украина) – 650