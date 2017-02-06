На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потеряла
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потерялаЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки и три из них остались на прежних позициях - Элина Свитолина – 13-я, Леся Цуренко - 54-я, Катерина Козлова – 99-я. Катерина Бондаренко потеряла один пункт и теперь занимает 82-е место.

В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков.  Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 06.02.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070
6. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3050
54 (54). Леся Цуренко (Украина) – 1095
82 (81). Катерина Бондаренко (Украина) –  770
99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 650

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Серена Уильямс возглавила рейтинг, Свитолина - 13-я, Козлова вернулась топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина - 13-я ракетка мира, Козлова покинула топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина стала 13-й ракеткой мира, Козлова вошла в топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 14-е место, Цуренко и Бондаренко поднялись на одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Бондаренко сохранили свои позиции, Козлова покинула Топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Цуренко потеряла десять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 15-е место, Цуренко потеряла одну позицию
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Молчанов не прошел в основную сетку на турнире в Сан-Франциско
Свитолина: Каждый матч это возможность поднять свою игру на определенный уровень
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский улучшили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потеряла
Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге

Последние новости спорта

13:53 Молчанов не прошел в основную сетку на турнире в Сан-Франциско 31 | Теннис

13:28 Президент WBC: Майки Гарсиа станет следующим кумиром в мире бокса 78 | Бокс

12:55 Нико Росберг: Я просто решил сменить работу 102 | Формула-1

12:34 Свитолина: Каждый матч это возможность поднять свою игру на определенный уровень 91 | Теннис

10:48 ЧМ по хоккею с мячом. Швеция победила Россию в финале 161 | Хоккей

10:13 Тарьей Бё: Два дня на Кубке IBU были тяжелейшими в моей карьере 143 | Биатлон

09:59 WBC исключила Поветкина из свого рейтинга 139 | Бокс

09:51 Кличко: Драться с Джошуа в Лондоне — преимущество для меня 140 | Бокс

09:37 НХЛ. Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» обыграл «Калгари», «Монреаль» по буллитам уступил «Эдмонтону» 115 | Хоккей

09:11 НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Оклахома» - «Пртленд», Клипперс» проиграл «Бостону» 189 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге
Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете
Тайбэй. Элина Свитолина победила в финале Пэн Шуай









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (115)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги