Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге

23-летняя француженка Кристина Младенович, занимающая в мировом рейтинге 51-е место, одержала волевую победу над 34-й ракеткой мира, 22-летней представительницей Казахстана Юлией Путинцевой со счетом 6:2, 6:7(3), 6:4.



Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. Младенович выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче.На счету Кристины девять эйсов и пять двойных ошибок. Путинцева один раз подала навылет и допустила три двойных. Благодаря этой победе француженка вышла вперед в счете по личным встречам с Путинцевой – 3:1.

Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Младенович завоевала первый титул в карьере и за свой успех в Санкт-Петербурге получит 470 рейтинговых очков и $132.740 призовых.Кристина Младенович (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 6:7(3), 6:4