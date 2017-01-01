Тайбэй. Элина Свитолина победила в финале Пэн Шуай

Теннис. WTA - International. Taiwan Open. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International - Taiwan Open с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде состоялся финальный матч13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала уверенную победу над 71-м номером мирового рейтинга, 31-летней китаянкой, со счетом 6:3, 6:2.Поединок продолжался 1 час 8 минут. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Элины шесть эйсов и две двойных ошибки. Китаянка также два раза ошиблась на подаче, но ни разу не подала навылет. Благодаря победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с Пэн Шуай – 1:1.Для Свитолиной этот титул стал первым в сезоне и пятым в карьере. За свой успех на турнире Taiwan Open Элина получит 280 рейтинговых очков и $43.000 призовых.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 1) —Пэн Шуай (Китай) — 6:3, 6:2