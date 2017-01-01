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С.Петербург. Путинцева обыграла Цибулкову в полуфинале

С.Петербург. Путинцева обыграла Цибулкову в полуфинале

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

22-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая в мировом рейтинге 34-е место, нанесла поражение пятой ракетке мира, 27-летней словачке Доминике Цибулковой (2) со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Теннисистки играли 2 часа 20 минут. За это время Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Цибулкова – пять из восьми. На счету победительницы пять эйсов и четыре двойных ошибки, а Доминика один раз подала навылет и три раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

В финале соперницей Путинцевой будет француженка Кристина Младенович, которая победила россиянку Наталью Вихлянцеву (WC).

На данный момент в личном противостоянии Путинцевой и Младенович ничья – 2:2.

Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы
½ финала
Юлия Путинцева (Казахстан) — Доминика Цибулкова (Словакия, 2) – 3:6, 6:4, 6:4
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