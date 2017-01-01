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Коко Вандевеге: Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера

Коко Вандевеге: Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера

Американская теннисистка Коко Вандевеге, ставшая полуфиналисткой Australian Open 2017, призналась, что не хочет менять свое поведение с тем, чтобы нравиться большему числу фанатов.

«Меня никогда не будут любить так сильно, как Роджера Федерера, — сказала Вандевеге в интервью Tennis.com. - Невозможно быть любимой всеми. При этом многие теннисистки, желая, чтобы к ним относились лучше, говорят только правильные вещи. Честные высказывания могут создавать проблемы — но я считаю, что это лучше, чем врать. До того, как я начала выступать в туре, я и представить себе не могла, сколько здесь врут.

Я очень рада, что мой тяжелый труд на тренировках приносит свои плоды. Тем не менее, проиграв полуфинал Винус, я сильно расстроилась и даже немного плакала. Обидно чувствовать, что ты так близка к столь важному шагу, и не сделать его».
По материалам: Чемпионат.com
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