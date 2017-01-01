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Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай

Тайбэй. Элина Свитолина вышла в финал, где сыграет с Пэн Шуай

В Тайбэе (Тайвань)  на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, вышла в финал после победы над 31-летней Мэнди Минеллой из Люксембурга, занимающей в мировом рейтинге 93-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Минелла – один из четырех. Элина семь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Мэнди три эйса при отсутствии двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.

В финале турнира Свитолина сразится с 71-м номером мирового рейтинга, 31-летней китаянкой Пэн Шуай, которая победила 55-ю ракетку мира, 30-летнюю чешку Люси Шафаржову (WC) – 6:4, 6:2.

Ранее Свитолина и Пэн Шуай встречались один раз в 2014 году, тогда победила китаянка.

Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы
½  финала
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 1) — Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:2
Пэн Шуай (Китай) — Люси Шафаржова (Чехия, WC) – 6:4, 6:2

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