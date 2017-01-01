Стаховский выбыл в ¼ финала на челленджере в Кемпере

В Кемпере (Франция) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 43,500 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.111-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под третьим номером, проиграл 27-летнему немцу(8), занимающему в рейтинге ATP 162-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился в пользу немца со счетом 7:5, 7:6(4).За время, проведенное на корте Стаховский сделал два брейка и упустил три своих подачи. На его счету десять эйсов и три двойных ошибки, а Гойовчик шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Стаховский завершил выступление, заработав 15 рейтинговых очков и €1.260 призовых.В полуфинале соперником Гойовчика станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 7) – Тристан Ламасин (Франция).