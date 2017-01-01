Стаховский выбыл в ¼ финала на челленджере в Кемпере

В Кемпере (Франция) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 43,500 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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