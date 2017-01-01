С.Петербург. Кузнецова проиграла Путинцевой в ¼ финала

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.



Восьмая ракетка мира, 31-летняя россиянка Светлана Кузнецова, посеянная третьей, потерпела поражение от 22-летней Юлии Путинцевой из Казахстана, занимающая в рейтинге WTA 34-е место. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу Путинцевой со счетом 6:3, 6:7(4), 7:5.

Кузнецова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла восемь на своей подаче. Она один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, а Путинцева выполнила три эйса и три раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



В полуфинале Путинцева сразится с пятой ракеткой мира словачкой Доминикой Цибулковой (2),



Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы

¼ финала

Юлия Путинцева (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 3) - 6:3, 6:7(4), 7:5

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Восьмая ракетка мира, 31-летняя россиянка, посеянная третьей, потерпела поражение от 22-летнейиз Казахстана, занимающая в рейтинге WTA 34-е место. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу Путинцевой со счетом 6:3, 6:7(4), 7:5.Кузнецова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла восемь на своей подаче. Она один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, а Путинцева выполнила три эйса и три раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале Путинцева сразится с пятой ракеткой мира словачкой Доминикой Цибулковой (2), победившей россиянку Елену Веснину.Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы¼ финалаЮлия Путинцева (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 3) - 6:3, 6:7(4), 7:5