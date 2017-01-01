Тайбэй. Минелла стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде завершились матчи ¼ финала.



Последней полуфиналисткой стала 93-я ракетка мира, 31-летняя Мэнди Минелла из Люксеибурга, одолев в трех сетах 23-летнюю китаянку Чжу Линь, занимающую в мировом рейтинге 122-ю строчку, со счетом 1:6, 6:3, 7:5. Теннсиистки играли 2 часа 11 минут. Обе соперницы взяли по пять подач друг друга. На счету Мэнди три эйса и одна двойная ошибка, у китаянки – два эйса и две двойных. Ранее они не встречались.

За выход в финал турнира Минелла сыграет с первой сеяной украинкой Элиной Свитолиной, которая



В личном противостоянии Минеллы и Свитолиной впереди украинка – 1:0.



Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

¼ финала

Мэнди Минелла (Люксембург) — Чжу Линь (Китай) – 1:6, 6:3, 7:5

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде завершились матчи ¼ финала.За выход в финал турнира Минелла сыграет с первой сеяной украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Онс Жабер из Туниса.В личном противостоянии Минеллы и Свитолиной впереди украинка – 1:0.Мэнди Минелла (Люксембург) — Чжу Линь (Китай) – 1:6, 6:3, 7:5