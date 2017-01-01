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С.Петербург. Цибулкова не пустила Веснину в полуфинал

С.Петербург. Цибулкова не пустила Веснину в полуфинал

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

Пятая ракетка мира, 27-летняя словачка Доминика Цибулкова, посеянная под вторым номером, обыграла 30-летнюю россиянку Елену Веснину (5), занимающую в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:3, 6:3.
За 1 час 25 минут, проведенных на корте Цибулкова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Доминика один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче. Веснина выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок. Благодаря этой победе словачка сравняла счет в личном противостоянии с россиянкой – 4:4.

В полуфинале соперницей Цибулковой станет победительница матча между россиянкой Светланой Кузнецовой (3) и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы
¼ финала
Доминика Цибулкова (Словакия, 2) — Елена Веснина (Россия, 5) – 6:3, 6:3
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