Тайбэй. Вторая сеяная Стосур зачехлила ракетку в четвертьфинале

23-я ракетка мира, 32-летняя австралийка Саманта Стосур, посянная под вторым номером, потерпела поражение от 71-го номера рейтинга WTA, 31-летней китаянки Пэн Шуай со счетом 4:6, 4:6.

Поединок длился 1 час 39 минут. Стосур взяла две подачи соперницы и упустила четыре своих. Саманта ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных ошибки, в то время как Шуай сделал шесть эйсов и избежала двойных ошибок.

Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Соперницей китаянки в полуфинале будет чешка Люси Шафаржова (WC), которая победила японку Мисаки Дои (6) со счетом 6:4, 7:6(1).На данный момент в противостоянии Шуай и Шафаржовой впереди чешская теннисистка со счетом 4:2.Пэн Шуай (Китай) — Саманта Стосур (Австралия, 2) – 6:4, 6:4Люси Шафаржова (Чехия, WC) — Мисаки Дои (Япония, 6) – 6:4, 7:6(1)