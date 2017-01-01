Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал

Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала непростую победу над своей ровесницей из Туниса, прошедшей через квалификацию Онс Жабер, занимающей в рейтинге WTA 181-ю строчку. Свитолина проиграла первый сет (1:6), выиграла второй (6:3), а в решающем третьем сете отыгралась со счета 3:5 и в итоге вырвала победу на тай-брейке 7:6(4).Поединок продолжался 1 час 55 минут. За этот время Свитолина взяла шесть подач соперницы и упустила пять своих. Элина ни разу не подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, а Жабер выполнила два эйса и три раза ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Мэнди Минелла (Люксембург) — Чжу Линь (Китай).¼ финалаЭлина СВИТОЛИНА (Украина, 1) — Онс Жабер (Тунис, Q) – 6:1, 3:6, 7:6(4)