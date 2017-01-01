С.Петербург. Винус Уильямс проиграла Младенович во втором круге

11-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс, посеянная под четвертым номером, в стартовом матче потерпела поражение от 51-го номера мирового рейтинга, 23-летней француженки Кристины Младенович. Поединок длился лишь 55 минут. и заверщился в пользу француженки со счетом 6:3, 6:1.



Уильямс реализовала свой единственный брейк-пойнт и проиграла пять геймов на своей подаче. Винус один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против пяти эйсов и двух двойных ошибок у француженки. Теннисистки впервые играли между собой.

Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы