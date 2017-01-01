С.Петербург. Веснина в трех сетах победила Корне

16-я ракетка мира, 30-летняя россиянка Елена Веснина, посеянная пятой, вышла в четвертьфинал после победы в трех сетах над 44-м номером мирового рейтинга, 27-летней француженкой Ализе Корне со счетом – 2:6, 6:3, 6:3.

Поединок длился 2 часа 8 минут. Веснина сделала шесть брейков и упустила пять своих подач. На счету победительницы один эйс и четыре двойных ошибки, а Корне два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Благодаря победе россиянка сократила отставание в счете по личным встречам с Корне до 3:5.

Теннис. WTA - Premier. Санкт-Петербурге (Россия). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 32 участницы

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.В четвертьфинале соперницей Весниной будет либо вторая сеяная словачка Доминика Цибулкова, либо lucky loser хорватка Донна Векич.Елена Веснина (Россия, 5) — Ализе Корне (Франция) – 2:6, 6:3, 6:3