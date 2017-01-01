Тайбэй. Жабер победила Роджерс и в ¼ финала сыграет с победительницей матча Свитолина - Градецка

Прошедшая через квалификацию 22-летняя представительница Туниса Онс Жабер, занимающая в рейтинге WTA 181-ю строчку, нанесла поражение 48-й ракетке мира, 24-летней американке Шелби Роджерс (7) со счетом 7:5, 6:2.

За 1 час 24 минуты, ппроведенных на корте, Жабер сделала четыре брейка, одиннадцать эйсов и допустила одну двойную ошибку. Роджер ответила ей одним брейком, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.В четвертьфинале соревнований соперницей Жабер станет сильнейшая в матче между первой сеяной украинкой Элиной Свитолиной (1) и чешкой Люси Градецкой.Онс Жабер (Тунис, Q) — Шелби Роджерс (США, 7) – 7:5, 6:2Мисаки Дои (Япония, 6) — Риса Одзаки (Япония) – 6:4, 6:3Мэнди Минелла (Люксембург) — Каролин Гарсия (Франция, 3) – 6:4, 6:4Люси Шафаржова (Чехия, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 4) – 6:2, 6:4