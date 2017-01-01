Денис Молчанов проиграл на старте челленджера в Далласе

697-й номер рейтинга ATP, 29-летний украинец Денис Молчанов проиграл 280-й ракетке мира, 25-летнемеу американцу Секу Бангуре. Поединок продолжался 2 часа 27 минут и завершился в пользу американца со счетом 5:7, 6:3, 7:5.



На счету Молчанова четыре брейка, три эйса и пять двойных ошибок. Бангуре ответил украинцу пятью брейками, один эйсов при пяти двойных ошибках.

В Далласе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 125.000 проходят матчи первого круга.Молчанов завершил выступление в одиночном разряде, заработав $1.300 призовых и не заработав ни одного рейтингового очка.В парном турнире Молчанов (109-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (161) из США будут стартовать в матче против третьих сеяных немца Андре Бегеманна (95) и американца Скотта Липски (61).