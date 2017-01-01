Стаховский вышел во второй круг челленджера в Кемпере

111-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под третьим номером, в трех сетах сломил сопротивление прошедшего через квалификацию 22-летнего француза Кавлина Эмери, занимающего в рейтинге ATP 295-ю строчку, со счетом 7:6(4), 4:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Стаховский сделал четыре брейка и упустил три своих подачи. На счету Сергея шесть эйсов и две двойных ошибки, а француз семь раз подал навылет и три раза ошибся на подаче.

В Кемпере (Франция) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 43,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет со 163-и номером мирового рейтинга, 25-летним испанцем Энрике Лопесом-Пересом, который победил серба Марко Тепавача – 6:4, 7:6(7).