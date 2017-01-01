Козлова проиграла Градецкой на старте турнира в Тайбэе

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



99-я ракетка мира, 22-летняя украинка Катерина Козлова уступила в трех сетах 31-летней чешке Люси Градецкой, занимающей в рейтинге WTA 170-ю строчку и пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 2 часа 20 минут и завершился в пользу чешки со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1.

За время, проведенное на корте, Козлова реализовала два брейк—пойнта из четырех, Градецка – три из десяти. Катерина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче против 13-ти эйсов и девяти двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.



Козлова завершила выступление, заработав $2.100 призовых и одно рейтинговое очко.



За выход в четвертьфинал соревнований Градецка сыграет с 13-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая



Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

Первый круг

Люси Градецка (Чехия, Q) - Катерина КОЗЛОВА (Украина) —7:6(3), 4:6, 6:1 В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.99-я ракетка мира, 22-летняя украинкауступила в трех сетах 31-летней чешке, занимающей в рейтинге WTA 170-ю строчку и пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок продолжался 2 часа 20 минут и завершился в пользу чешки со счетом 7:6(3), 4:6, 6:1.За время, проведенное на корте, Козлова реализовала два брейк—пойнта из четырех, Градецка – три из десяти. Катерина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче против 13-ти эйсов и девяти двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.Козлова завершила выступление, заработав $2.100 призовых и одно рейтинговое очко.За выход в четвертьфинал соревнований Градецка сыграет с 13-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая разгромила россиянку Евгению Родину.Люси Градецка (Чехия, Q) - Катерина КОЗЛОВА (Украина) —7:6(3), 4:6, 6:1