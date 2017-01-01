Свитолина разгромила Родину и вышла во второй круг турнира в Тайбэе

13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, стартовала с победы над 83-м номером мирового рейтинга, 27-летней россиянкой Евгенией Родиной со счетом 6:0, 6:3.

Поединок длился лишь 58 минут. Свитолина взяла четыре подачи соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Элина три раза подала навылет и допустила две двойных ошибки, а Родина выполнила один эйс и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинки.

Теннис. WTA - International. Тайбэй (Тайвань). Хард. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Тайбэе (Тайвань) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сыграет либо со своей соотечественницей Катериной Козловой, либо с чешкой Люси Градецкой.Элина Свитолина (Украина, 1) — Евгения Родина (Россия) – 6:0, 6:3