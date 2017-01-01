Санкт-Петербург. Сестры Киченок потерпли поражение на старте

В Санкт-Петербурге (Россия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки Люмила Киченок (79-я в парном рейтинге) и Надежда Киченок (73) на старте потерпели поражение от вторых сеяных хорватки Дарьи Юрак (35) и швейцарки Ксении Кноль (58). Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользе Юрак и Кноль со счетом 6:3, 4:6, 10-6.Сестры Киченок реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, из соперницы – четыре из пяти. Обе пары допустили по две двойных ошибки и навылет не подали ни разу.В соревнованиях в парном разряде принимает участие еще одна украинка – Ольга Савчук, которая со своей напарницей румынкой Ралукой Олару посеяны под четвертым номером. Первыми из соперницами будут Елена Остапенко из Латвии и полька Алисия Росольска