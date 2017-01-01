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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях, Марченко на две поднялся
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский остались на прежних позициях, Марченко на две поднялся Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов сохранил 69-е место. Илья Марченко поднялся на два пункта и теперь занимает 93-е место.
 
Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский по-прежнему на 111-й строчке.
 
Лидерство в мировом рейтинге укрепил британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Джоковича до 1715 очков. Третьей ракеткой мира стал швейцарец Стэн Вавринка, сместив на четвертую строчку канадца Милоша Раонича. Испанец Рафаэль Надаль поднялся с девятого на шестое место.
Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул швейцарец Роджер Федерер, поднявшись с 17-го места, после победы на Открытом чемпионате Австралии.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.01 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (3).  Милош Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4830
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) —  4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260

69 (69). Александр Долгополов (Украина) – 715
93 (95). Илья Марченко (Украина) – 624
111 (111). Сергей Стаховский (Украина) –  540

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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