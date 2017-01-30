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Рейтинг WTA. Серена Уильямс возглавила рейтинг, Свитолина - 13-я, Козлова вернулась топ-100

Рейтинг WTA. Серена Уильямс возглавила рейтинг, Свитолина - 13-я, Козлова вернулась топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 30 января, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.  Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира. Три позиции потеряла Леся Цуренко (54-я), 15 - Катерина Бондаренко (81). Катерина Козлова вернулась в первую сотню, поднявшись со 101-го на 99-е место.

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли перестановки.
Американка Серена Уильямс после победы на Открытом чемпионате Австралии вернулась на вершину рейтинга, сместив на второе место немку Анжелику Кербер. Третьей ракеткой мира стала чешка Каролина Плишкова, поднявшись с пятой строчки. Словачка Доминика Цибулкова переместилась с шестой на пятую позицию, россиянка Светлана Кузнецова – с десятой на восьмую. Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта, опустившись с девятого места.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 30.01.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4+85
6. (3). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (8). Мэдисон Кис (США) – 3697
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 2955
54 (51). Леся Цуренко (Украина) – 1095
81 (66). Катерина Бондаренко (Украина) –  770
99 (101). Катерина Козлова (Украина) – 650

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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