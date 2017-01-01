Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале

Роджер Федерер (17) в пяти сетах переиграл девятую ракетку мира, 30-летнего испанца Рафаэля Надаля (9) со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. 17-й номер мирового рейтинга, 35-летний швейцарец(17) в пяти сетах переиграл девятую ракетку мира, 30-летнего испанца(9) со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 37 минут. За этот время Федерер реализовал шесть брейк-пойнтов из двадцати, Надаль – четыре из 17-ти. Оба соперника допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Роджер выполнил двадцать эйсов, а Рафаэль – четыре. За счет активных действий швейцарец выиграл 73 розыгрыша против 35-ти у испанца и допустил 57 невынужденных ошибок против 28-ми. Лидером в личном противостоянии теннисистов остается Надаль, который впереди со счетом 23:12.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

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