Australian Open. Серена Уильямс победила в финале свою сестру Винус

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 35-летняя американка(2) в двух партиях победила 36-летнюю Винус Уильямс (13), занимающую в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 6:4, 6:4.Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Серена взяла четыре подачи Винус и упустила две своих. На счету победительницы десять эйсов, 27 виннерсов, пять двойных и 23 невынужденные ошибки. Винус семь раз подала навылет, активно выиграла 21 розыгрыш и допустила три двойных и 25 невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии Серена впереди со счетом 17:11.Уильямс-младшая стала семикратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Победа в Мельбурне принесла ей 2000 рейтинговых очков и $2.701.000 призовых.Отметим также, что для Серены эта победа стала 23-й на турнирах Большого шлема и позволила ей обойти легендарную Штеффи Граф по количеству титулов, завоеванных на «мэйджорах».Добавим, что с понедельника, 30 января, Серена Уильямс, спустя 20 недель, вернется на вершину мирового рейтинга, сместив немку Анжелику Кербер.Серена Уильямс (США, 2) - Винус Уильямс (США, 13) — 6:4, 6:4