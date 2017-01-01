Марта Костюк – чемпионка юниорского Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде состоялся финальный матч.14-летняя украинка, посеянная под 11-м номером, нанесла поражение в трех сетах первой сеяной в Мельбурнеиз Швейцарии со счетом 7:5, 1:6, 6:4.Поединок продолжался 1 час 55 минут. За это время Костюк реализовала семь брейк-пойнтов из 15-ти, Масарова – восемь из 13-ти. Марта один раз подала навылет и допустила четыре двойных ошибки против четырех эйсов и трех двойных у соперницы. За счет активных действий украинка выиграла 20 розыгрышей при 47-ми невынужденных ошибках, у Масаровой – 24/45 соответственно. Теперь счет в личном противостоянии теннисисток стал равным – 1:1.Отметим, что дебютантка Australian Open Марта Костюк стала первой украинкой, которой удалось победить на юниорcком турнире Большого Шлема впервые с 2010 года.