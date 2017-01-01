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Australian Open. Надаль за 5 часов переиграл Димитрова и вышел в финал

Australian Open. Надаль за 5 часов переиграл Димитрова и вышел в финал

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Девятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах сломил сопротивление 15-го номера мирового рейтинга, 25-летнего болгарина Григора Димитрова со счетом 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.
Теннисисты сражались на корте 4 часа 56 минут. За это время Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из 13-ти, Димитров – четыре из 16-ти. Рафаэль восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против двадцати эйсов и пяти двойных ошибок у Григора. За счет активных действий испанец выиграл 45 очков и допустил 43 невынужденных ошибки, у болгарина – 79/70 соответственно. Теперь Рафаэль лидирует в противостоянии с Димитровым со счетом 8:1.

За титул на Australian Open-2017 Надаль сразится со швейцарцем Роджером Федерером (17), который днем ранее победил своего соотечественника Стэна Вавринку (4).

На данный момент счет по личным встречам Надаля и Федерера 23:11 в пользу испанца.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
½ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15) -6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4
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