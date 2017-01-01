Australian Open. Надаль за 5 часов переиграл Димитрова и вышел в финал

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
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