На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте

Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open в смешанном разряде состоялись полуфинальные матчи.

22-летняя украинка Элина Свитолина и ее напарник 35-летний австралиец Крис Гуччионе уступили американке Эбигайл Спирс и колумбийцу Хуану Себастьяну Кабалю. Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершился в пользу Спирс и Кабаля со счетом 7:6(1), 6:2.

За время, проведенное на корте, Свитолина и Гуччионе реализовали один брейк-пойнт из шести, в то время как их соперники – три из восьми. Обе пары выполнили по пять подач навылет, при этом Элина и Крис допустили две двойных ошибки, а американка с колумбийцем – семь.

Напомним, Свитолина и Гуччионе на пути в полуфинал провели только один матч в первом раунде. В четвертьфинал Элина и Крис вышли на отказе шестых сеяных Катержины Синяковой из Чехии и бразильца Бруно Суареса, а полуфиналистами стали на отказе первой сеяной пары из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан.

В финале Спирс и Кабаль сыграют с дуэтом Саня Мирза (Индия) / Иван Додиг (Хорватия), которые в полуфинале победили австралийцев Сэма Грота и Саманту Стосур – 6:4, 2:6, 10-5.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Свитолина и Гуччионе вышли в полуфинал в миксте на отказе первых сеяных
Australian Open. Свитолина и Гуччионе без борьбы вышли в четвертьфинал в миксте
Australian Open. Свитолина и Гуччионе стартовали с победы в миксте
Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Уимблдон. Свитолина в миксте вышла во второй круг
Australian Open. Свитолина и Клаасен в миксте проиграли в первом круге
US Open. Свитолина выбыла из борьбы в смешанном разряде
Australian Open. Свитолина уступила Стивенс в третьем круге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте
Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian Open
Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесно
Серена Уильямс: Я не переживаю за исход финала с Винус
Australian Open. Федерер обыграл Ваврику в пяти сетах и стал первым финалистом

Последние новости спорта

11:47 НХЛ. «Бостон» обыграл «Питтсбург», «Вашингтон» - «Нью-Джерси», «Коламбус» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты 42 | Хоккей

10:42 НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Лейкерс» - «Юте», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты 107 | Баскетбол

10:03 Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте 127 | Теннис / Главные новости спорта

09:41 Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании 149 | Фигурное катание / Главные новости спорта

09:16 УХЛ. 30-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Донбасс» и вышел в лидеры чемпионата 113 | Хоккей

08:52 Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian Open 153 | Теннис / Главные новости спорта

18:54 Литовец Навардаускас победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Сан-Хуана» 243 | Велоспорт

18:23 Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца Формулы-1 253 | Формула-1

17:57 Назарова и Никитин – девятые в коротком танце на ЧЕ по фигурному катанию 249 | Фигурное катание

16:44 Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесно 204 | Теннис

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте
Россияне Тарасова и Морозов – чемпионы Европы в парном катании
Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian Open
Australian Open. Серена Уильяис разгромила Лучич-Барони и в финале сыграет с сестрой Винус
Марта Костюк стала полуфиналисткой юниорского Australian Open









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (388)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги