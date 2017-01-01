Australian Open. Свитолина и Гуччионе не прошли в финал в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном разряде состоялись полуфинальные матчи.22-летняя украинка Элина Свитолина и ее напарник 35-летний австралиец Крис Гуччионе уступили американке Эбигайл Спирс и колумбийцу Хуану Себастьяну Кабалю. Поединок продолжался 1 час 9 минут и завершился в пользу Спирс и Кабаля со счетом 7:6(1), 6:2.За время, проведенное на корте, Свитолина и Гуччионе реализовали один брейк-пойнт из шести, в то время как их соперники – три из восьми. Обе пары выполнили по пять подач навылет, при этом Элина и Крис допустили две двойных ошибки, а американка с колумбийцем – семь.Напомним, Свитолина и Гуччионе на пути в полуфинал провели только один матч в первом раунде. В четвертьфинал Элина и Крис вышли на отказе шестых сеяных Катержины Синяковой из Чехии и бразильца Бруно Суареса, а полуфиналистами стали на отказе первой сеяной пары из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан.В финале Спирс и Кабаль сыграют с дуэтом Саня Мирза (Индия) / Иван Додиг (Хорватия), которые в полуфинале победили австралийцев Сэма Грота и Саманту Стосур – 6:4, 2:6, 10-5.