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Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian Open
Марта Костюк вышла в финал юниорского Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

14-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 11-м номером, стала финалисткой турнира, одержав победу над 17-летней россиянкой Еленой Рыбакиной (16) со счетом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. За это время Костюк реализовала семь брейк-пойтов из восьми, Рыбакина – четыре из семи. Марта два раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, а ее соперница выполнила три эйса и дважды ошиблась на подаче.

В финале Костюк сыграет с прошлогодней чемпионкой юниорского Ролан Гаррос и первой сеяной в Мельбурне Ребекой Масаровой из Швейцарии, которая победила в трех сетах канадку Бьянку Ванессу Андрееску (7) – 4:6, 7:6(5), 6:0.

Ранее Костюк и Масарова встречались один раз и тогда сильнее была швейцарка.
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