Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесно

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором она сразится со своей сестрой Сереной.В полуфинале бывшая первая ракетка мира одержала волевую победу над своей соотечественницей Коко Вандевеге — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.«Когда я победила, то испытала настоящее счастье, — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - Я переживала всем сердцем. Если бы матч закончился 6:2, 6:2, то все было бы понятно. Но здесь Коко играла отлично. Каждый раз она выполняла великолепные, мощные и точные удары. Всегда особенно приятно выигрывать такие матчи, когда соперница в ударе.С такой игрой Коко мне оставалось лишь обороняться и атаковать при первой возможности. Я хочу диктовать условия на корте, но когда соперница действует так, это невозможно. Я просто пыталась контролировать ход розыгрыша, как могла.В финале мне нужно продолжать играть так же. Я не играла плохо. Сегодня я проиграла сет и недовольна этим. Но моя соперница заслужила выиграть ту партию. Что мне оставалось делать? Взять две следующие. В финале постараюсь сделать то же самое.Победить в финале было бы просто чудесно. Но нужно самой завоевать титул, мне его не подарят. Я сделаю все, что в моих силах».