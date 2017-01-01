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Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесно
Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесноАмериканка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором она сразится со своей сестрой Сереной.
В полуфинале бывшая первая ракетка мира одержала волевую победу над своей соотечественницей Коко Вандевеге — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

«Когда я победила, то испытала настоящее счастье, — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - Я переживала всем сердцем. Если бы матч закончился 6:2, 6:2, то все было бы понятно. Но здесь Коко играла отлично. Каждый раз она выполняла великолепные, мощные и точные удары. Всегда особенно приятно выигрывать такие матчи, когда соперница в ударе.

С такой игрой Коко мне оставалось лишь обороняться и атаковать при первой возможности. Я хочу диктовать условия на корте, но когда соперница действует так, это невозможно. Я просто пыталась контролировать ход розыгрыша, как могла.

В финале мне нужно продолжать играть так же. Я не играла плохо. Сегодня я проиграла сет и недовольна этим. Но моя соперница заслужила выиграть ту партию. Что мне оставалось делать? Взять две следующие. В финале постараюсь сделать то же самое.

Победить в финале было бы просто чудесно. Но нужно самой завоевать титул, мне его не подарят. Я сделаю все, что в моих силах».
По материалам: Чемпионат.com
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