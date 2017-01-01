Australian Open. Серена Уильяис разгромила Лучич-Барони и в финале сыграет с сестрой Винус

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Вторая ракетка мира, 35-летняя американка Серена Уильямс стала второй финалисткой турнира, разгромив за 50 минут хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.

За время, проведенное на корте Уильямс сделала пять брейков и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. Обе теннисистки выполнили по три эйса, при этом Серена допустила три двойных ошибки, а Мирьяна – шесть. За счет активных действий американка выиграла 14 розыгрышей и совершила десять невынужденных ошибок против 10/23 соответственно у Лучич-Барони. Теперь в их личном противостоянии Серена лидирует со счетом 3:0.



В финале Открытого чемпионата Австралии Серене предстоит сразиться со своей старшей сестрой Винус, которая



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

½ финала

Серена Уильямс (США, 2) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 6:2, 6:1

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 35-летняя американкастала второй финалисткой турнира, разгромив за 50 минут хорваткусо счетом 6:2, 6:1.За время, проведенное на корте Уильямс сделала пять брейков и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. Обе теннисистки выполнили по три эйса, при этом Серена допустила три двойных ошибки, а Мирьяна – шесть. За счет активных действий американка выиграла 14 розыгрышей и совершила десять невынужденных ошибок против 10/23 соответственно у Лучич-Барони. Теперь в их личном противостоянии Серена лидирует со счетом 3:0.В финале Открытого чемпионата Австралии Серене предстоит сразиться со своей старшей сестрой Винус, которая обыграла соотечественницу Коко Вандевеге.Серена Уильямс (США, 2) - Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 6:2, 6:1