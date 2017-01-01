Марта Костюк стала полуфиналисткой юниорского Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.14-летняя украинка, посеянная под 11-м номером, стала полуфиналисткой после уверенной победы над 16-летнейиз Тайваня со счетом 6:3, 6:1.Теннсиистки провели на корте лишь 51 минуту. Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из семи и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у соперницы. На счету Марты четыре эйса и три двойных ошибки, а Энь Шуо Лянь на подаче не ошибалась, но и навылет не подала ни разу.За выход в финал соревнований Костюк поспорит с 17-летней россиянкой Еленой Рыбакиной (16).