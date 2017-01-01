Australian Open. Винус Уильямс в финале ожидает победителя матча Серена Уильямс - Мирьяна Лучич-Барони

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (13) стала первой финалисткой турнира, обыграв в трех сетах 25-летнюю соотечественницу Коко Вандевеге, занимающую в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Уильямс взяла пять подач соперницы и упустила одну свою. Винус одиннадцать раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче против десяти эйсов и 11-ти двойных ошибок у Вандевеге. Это была вторая победа Винус в двух встречах с Коко.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.В финале Уильямс-старшей предстоит сразиться либо со своей младшей сестрой Сереной (2), либо с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.Винус Уильямс (США, 13) — Коко Вандевеге (США) – 6:7(3), 6:2, 6:3