Australian Open. Свитолина и Гуччионе вышли в полуфинал в миксте на отказе первых сеяных

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Украинка Элина Свитолина и ее напарник австралиец Крис Гуччионе стали полуфиналистами на отказе своих соперников, первой сеяной пары из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан.



За выход в финал турнира Свитолина и Гуччионе сыграют с американкой Эбигайл Спирс и колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем.



Напомним, Элина и Крис стали четвертьфиналистами также на отказе. Тогда их соперниками должны были быть шестые сеяные Катержина Синякова из Чехии и бразилец Бруно Суарес.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open в смешанном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинка Элина Свитолина и ее напарник австралиец Крис Гуччионе стали полуфиналистами на отказе своих соперников, первой сеяной пары из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан.За выход в финал турнира Свитолина и Гуччионе сыграют с американкой Эбигайл Спирс и колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем.Напомним, Элина и Крис стали четвертьфиналистами также на отказе. Тогда их соперниками должны были быть шестые сеяные Катержина Синякова из Чехии и бразилец Бруно Суарес.