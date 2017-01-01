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Australian Open. Свитолина и Гуччионе вышли в полуфинал в миксте на отказе первых сеяных

Australian Open. Свитолина и Гуччионе вышли в полуфинал в миксте на отказе первых сеяных

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open в смешанном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

 Украинка Элина Свитолина и ее напарник австралиец Крис Гуччионе стали полуфиналистами на отказе своих соперников, первой сеяной пары из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан.

За выход в финал турнира Свитолина и Гуччионе сыграют с американкой Эбигайл Спирс и колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем.

Напомним, Элина и Крис стали четвертьфиналистами также на отказе. Тогда их соперниками должны были быть шестые сеяные Катержина Синякова из Чехии и бразилец Бруно Суарес.
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