Серена Уильямс: Приехала в Австралию только за победой

Экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, одержав



«Мне не очень понравилась сегодня моя первая подача, хотя она подводит меня на протяжении всего чемпионата. Поэтому приходилось полагаться на вторую подачу, а также на удары с отскока, бэкхенд и форхенд.



Йоханна – очень сильная соперница, но, к счастью, сегодня мне очень повезло и я смогла ее обыграть. Уверена, что в будущем она сможет здесь побороться за главный трофей», - цитирует Серену официальный сайт турнира.



Серена также поделилась ожиданиями от предстоящей встречи в полуфинале с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.



«Что касается следующей встречи, то надо заметить, что Мирьяна, несмотря на свой возраст, показала очень хороший теннис в последних играх. Она добилась такого успеха в Мельбурне и явно хочет большего. Надеюсь, что все же смогу ее остановить, так как я приехала в Австралию за победой», - отметила Уильямс-младшая.

Экс-первая ракетка мира, американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над британкой Йоханной Контой. Уильямс прокомментировала свое выступление.«Мне не очень понравилась сегодня моя первая подача, хотя она подводит меня на протяжении всего чемпионата. Поэтому приходилось полагаться на вторую подачу, а также на удары с отскока, бэкхенд и форхенд.Йоханна – очень сильная соперница, но, к счастью, сегодня мне очень повезло и я смогла ее обыграть. Уверена, что в будущем она сможет здесь побороться за главный трофей», - цитирует Серену официальный сайт турнира.Серена также поделилась ожиданиями от предстоящей встречи в полуфинале с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.«Что касается следующей встречи, то надо заметить, что Мирьяна, несмотря на свой возраст, показала очень хороший теннис в последних играх. Она добилась такого успеха в Мельбурне и явно хочет большего. Надеюсь, что все же смогу ее остановить, так как я приехала в Австралию за победой», - отметила Уильямс-младшая.