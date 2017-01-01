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Australian Open. Серена Уильямс обыграла Конту и стала последней полуфиналисткой

Australian Open. Серена Уильямс обыграла Конту и стала последней полуфиналисткой

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.

Прошлогодняя финалистка турнира, вторая ракетка мира 35-летняя американка Серена Уильямс не испытала проблем в матче против 25-летней британки Йоханны Конты, занимающей в мировом рейтинге девятое место. Поединок длился 1 час 15 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:3.
Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, десять раз подала навылет и допустила две двойных ошибки. Конта сумела сделать один брейк, два эйса и допустила три двойных ошибки. В пассиве теннисисток почти равное количество невынужденных ошибок – у Серены 21, у Йоханны 22, при этом в активе американки 25 виннерсов, а у британки – 11. Ранее спортсменки не встречались.

За выход в финал турнира Уильямс-младшая сразится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, победившей чешку Каролину Плишкову (5).

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
¼ финала
Серена Уильямс (США, 2) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) – 6:2,6:3
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