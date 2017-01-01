Australian Open. Серена Уильямс обыграла Конту и стала последней полуфиналисткой

Прошлогодняя финалистка турнира, вторая ракетка мира 35-летняя американка Серена Уильямс не испытала проблем в матче против 25-летней британки Йоханны Конты, занимающей в мировом рейтинге девятое место. Поединок длился 1 час 15 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:3.

Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, десять раз подала навылет и допустила две двойных ошибки. Конта сумела сделать один брейк, два эйса и допустила три двойных ошибки. В пассиве теннисисток почти равное количество невынужденных ошибок – у Серены 21, у Йоханны 22, при этом в активе американки 25 виннерсов, а у британки – 11. Ранее спортсменки не встречались.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц