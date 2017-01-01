Australian Open. Плишкова програла Лучич-Барони в ¼ финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 24-летняя чешкане смогла пробиться в полуфинал, проиграв 34-летней хорватке, занимающей в мировом рейтинге 79-е место. Поединок длился 1 час 47 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:4, 3:6, 6:4.За время игры соперницы взяли по семь подач друг друга. Плишкова восемь раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против девяти эйсов и пяти двойных ошибок у Лучич-Барони. На счету Каролины 23 виннерсв при 21 невынужденной ошибке, против 42/35 соответственно у Мирьяны. Теперь счет в личных встречах теннисисток стал равным – 3:3.В полуфинале соперницей Лучич-Барони станет победительница матча Серена Уильямс (США, 2) — Йоханна Конта (Великобритания, 9).Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:4, 3:6, 6:4