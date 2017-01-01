Australian Open. Димитров победил Гоффена и вышел в полуфинал

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.15-я ракетка мира,25-летний болгаринстал полуфиналистом после победы над 11-м номером мирового рейтинга, 26-летним бельгийцемсо счетом 6:3, 6:2, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Димитров выиграл шесть геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Григора восемь эйсов и четыре двойных ошибки, а Гоффен шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. За счет активных действий Димитров выиграл 32 очка и допустил 25 невынужденных ошибок против 29/46 у соперника. Теперь в личных встречах теннисистов болгарин лидирует со счетом 5:0.За выход в финал турнира Димитров поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада, 3) - Рафаэль Надаль (Испания, 9).¼ финалаГригор Димитров (Болгария, 15) - Давид Гоффен (Бельгия, 11) —6:3, 6:2, 6:4