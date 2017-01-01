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Australian Open. Федерер стал соперником Вавринки по полуфиналу

Australian Open. Федерер стал соперником Вавринки по полуфиналу

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

17-я ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер взял верх над 50-м номером мирового рейтинга, 29-летним немцем Мишей Зверевым со счетом 6:1, 7:5, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.  Федерер выиграл шесть геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Роджер девять раз подал навылет и один раз ошибся, а Зверев выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу швейцарца.

За выход в финал турнира Федерер поспорит со своим соотечественником Стэном Вавринкой (4), который выбил из борьбы француза Жо-Вилфрида Цонгу.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
¼ финала
Роджер Федерер (Швейцария, 17) - Миша Зверев (Германия) — 6:1, 7:5, 6:2
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