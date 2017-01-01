Костюк вышла в 1/8 финала в одиночном разряде юниорского Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 11-м номером, в трех сетах нанесла поражение 15-летней японке Нахо Сато со счетом 6:1, 2:6, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Костюк взяла пять подач соперницы и упустила три своих. На счету Марты пять эйсов и восемь двойных ошибок, а японка ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Костюк сразится с 17-летней британкой Джоди Анной Баррейдж, посеянной под шестым номером.