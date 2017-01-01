Марта Костюк не пробилась в ¼ финала в парном разряде на юниорском Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Марта Костюк и сербка Ольга Данилович, посеянные под вторым номером не смогли пробиться в четвертьфинал турнира, уступив японке Анри Нагата и Тхасапорн Накло из Таиланда. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Нагата и Накло со счетом 1:6, 6:4, 10-8.



На счету Костюк и Данилович три брейка, два эйса и три двойных ошибки, а их соперницы сделали один брейк, ни разу не подали навылет и допустили семь двойных ошибок.



В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка Марта Костюк и сербка Ольга Данилович, посеянные под вторым номером не смогли пробиться в четвертьфинал турнира, уступив японке Анри Нагата и Тхасапорн Накло из Таиланда. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Нагата и Накло со счетом 1:6, 6:4, 10-8.На счету Костюк и Данилович три брейка, два эйса и три двойных ошибки, а их соперницы сделали один брейк, ни разу не подали навылет и допустили семь двойных ошибок.