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Андреева покидает юниорский Australian Open
Андреева покидает юниорский Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.

16-летняя украинка Александра Андреева и ее напарница София Лансере из России не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв первому сеяному дуэту из Великобритании  Эмили Апплетон  / Джоди Анна Буррэдж. Поединок продолжался 56 минут и завершился в пользу британок со счетом 6:4, 6:4.

Андреева и Лансере взяли одну подачу соперниц и упустили три своих. На их счету три эйса и столько же двойных ошибок, а британки пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

Напомним, в одиночном разряде Андреева выбыла из борьбы в первом круге, проиграв теннисистке из квалификации.
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