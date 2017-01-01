Андреева покидает юниорский Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.



16-летняя украинка Александра Андреева и ее напарница София Лансере из России не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв первому сеяному дуэту из Великобритании Эмили Апплетон / Джоди Анна Буррэдж. Поединок продолжался 56 минут и завершился в пользу британок со счетом 6:4, 6:4.



Андреева и Лансере взяли одну подачу соперниц и упустили три своих. На их счету три эйса и столько же двойных ошибок, а британки пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



Напомним, в одиночном разряде Андреева выбыла из борьбы в первом круге,

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи второго круга.16-летняя украинка Александра Андреева и ее напарница София Лансере из России не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв первому сеяному дуэту из Великобритании Эмили Апплетон / Джоди Анна Буррэдж. Поединок продолжался 56 минут и завершился в пользу британок со счетом 6:4, 6:4.Андреева и Лансере взяли одну подачу соперниц и упустили три своих. На их счету три эйса и столько же двойных ошибок, а британки пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.Напомним, в одиночном разряде Андреева выбыла из борьбы в первом круге, проиграв теннисистке из квалификации.