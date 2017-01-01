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Australian Open. Вавринка не пустил Цонгу в полуфинал

Australian Open. Вавринка не пустил Цонгу в полуфинал

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Четвертая ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка стал первым полуфиналистом после победы над своим ровесником из Франции Жо-Вилфридом Цонга, занимающим в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 7:6(2), 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Вавринка реализовал все три своих брейк-пойнта, а Цонга – один из шести. Стэн четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против семи эйсов и трех двойных ошибок у Жо-Вилфрида. За счет активных действий больше розыгрышей выиграл Вавринка – 41 против 27 и допустил меньше невынужденных ошибок – 28 против 39 у француза. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 5:3.

В полуфинале соперником Вавринки станет либо соотечественник Роджер Федерер (17), либо обидчик Энди Маррея (1) - немец Миша Зверев.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
¼ финала
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) - 7:6(2), 6:4, 6:3
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