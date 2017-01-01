Australian Open. Вавринка не пустил Цонгу в полуфинал

Четвертая ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка стал первым полуфиналистом после победы над своим ровесником из Франции Жо-Вилфридом Цонга, занимающим в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 7:6(2), 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. Вавринка реализовал все три своих брейк-пойнта, а Цонга – один из шести. Стэн четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против семи эйсов и трех двойных ошибок у Жо-Вилфрида. За счет активных действий больше розыгрышей выиграл Вавринка – 41 против 27 и допустил меньше невынужденных ошибок – 28 против 39 у француза. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 5:3.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников