Australian Open. Вавринка не пустил Цонгу в полуфинал

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
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