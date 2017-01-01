Гарбин Мугуруса покидает Australian Open

Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса потерпела поражение от 35-го номера мирового рейтинга, 25-летней американки Коко Вандевеге. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:0.

За время игры Мугуруса не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся у нее, в то время, как Вандевеге реализовала четыре из 13-ти. Гарбин три раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче против пяти эйсов и трех двойных у Коко. Это была третья победа американки в четырех встречах с испанкой.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц