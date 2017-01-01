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Гарбин Мугуруса покидает Australian Open

Гарбин Мугуруса покидает Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса потерпела поражение от 35-го номера мирового рейтинга, 25-летней американки Коко Вандевеге. Поединок длился 1 час 23 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:0.
За время игры Мугуруса не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся у нее, в то время, как Вандевеге реализовала четыре из 13-ти. Гарбин три раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче против пяти эйсов и трех двойных у Коко. Это была третья победа американки в четырех встречах с испанкой.

В полуфинале Вандевеге предстоит сразиться со своей соотечественницей Винус Уильямс (13), которая победила россиянку Анастасию Павлюченкову (24).

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
¼ финала
Коко Вандевеге (США) — Гарбин Мугуруса (Испания, 7) – 6:4, 6:0
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